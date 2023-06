Üüripindade arv väheneb ja hinnad enam ei lange

Risto Vähi kinnitusel oli üürihindade põhi talvel-kevadel ära, aga vahepeal on nõudlus kasvanud ning hinnad vaikselt tõusmas. „Üüripinna omaniku vaatest on tugev nõudlus nii lühi- kui pikaajaliste korterite vastu. Ühest küljest on paljud ostmise osas äraootaval seisukohal ning eelistavad seetõttu üürida ning teisalt toetab nõudlust ka tugev turismihooaeg,“ lisas Vähi.

„Praegu on väga kõrge üürihuvi Tallinnas mere lähedal Rotermanni ja Noblessneri vahele jääval niiöelda kuldsel miilil ning Kalamajas. Kui maja on ilus, siis renditakse hea meelega nii lühi- kui pikaajaliselt ka äärelinnas – näiteks Nõmmel. Selgelt on populaarsust kaotanud kunagised kuumad piirkonnad nagu Vanalinn ja Kentmanni tänava kant,“ ütles Vähi.

„Nõudluse tõttu on Tallinnas üüripakkumiste arv viimaste kuudega viis protsenti langenud. Kui kallima vara hinnad on pigem jäänud endisele tasemele, siis tõusnud on odavamad. Näiteks magalates on hinnatõus võrreldes talvega isegi kuni 15%,“ rääkis Vähi.

Uus Maa analüütiku sõnul on odavam ja likviidsem kinnisvara pikemate kinnisvaratrendide indikaator. „Tavaliselt toimuvad muutused esimesena just magalates ja ülejäänud turg tuleb järgi. Olen üpris veendunud, et üürihinnad enam soodsamaks ei lähe, vaid pigem nõudluse kasvades tõusevad, eriti kui üliõpilased hakkavad sügisepoole jälle pindasid otsima,“ märkis Vähi.

„Praegu on üle aastate harukordne olukord – üüri kuutasu on ostmisest ehk pangalaenu kuumaksest soodsam, aga varsti see paratamatult tasakaalustub. Pangalaenu intressid võiksid järgmisel aastal langema hakata ja pikas plaanis tuleb ostmine ikkagi soodsam,“ lisas Vähi.