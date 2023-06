SELGITUS | Rimi lettidelt leiab beebitoitu, mille päritolumaa tekitab küsimusi

Venekeelse kirjaga sildile lisaks on pakend ka kaetud venekeelsete tekstidega. Samas on teisel küljel kleebisel kirjas, et tegemist on Eestis toodetud tootega. Kas tõesti suur kett müüb tõesti Vene toodangut ja varjab seda?

„Tegemist on Kabrita brändiga, mis kuulub Hollandi etteõttele Ausnutria. Baltikumi turul on selle brändi edasimüüjaks PN Baltics,“ ütles Rimi ostujuht Talis Raak. Ta lisas, et Kabrita lastetoidud on toodetud Eestis Salvesti tehastes ning see info on vastavalt nõutele ka pakendil eraldi kleebisega välja toodud. Raak lisas, et hankija on andnud neile täiendava kinnituse info õigsuse kohta. „Pakendil on mainitud Venemaad, kuna sama pakendit kasutatakse ka nende turu jaoks,“ sõnas ostujuht.