Kes nad on? Euroopa üks juhtivaid kiirendusfonde korraldab Eesti noortele teistmoodi ettevõtlusprogrammi

Startup Wise Guys on praegu üks juhtivaid kiirendusfonde Euroopas, mille portfelli kuulub umbes 400 idufirmat ja mille varajase faasi investeeringuid on viimase aasta jooksul tehtud rohkem kui 100. Hiljuti saime Global Startup Awards'il parima kiirendi auhinna. Kuid veelgi huvitavam on see, et see praegune ülemaailmne edulugu või kui soovite, siis underdogi lugu, sai alguse juba 2012. aastal Tallinnas, Eestis.

Skype'i väljumine tekitas Eesti idufirmade ökosüsteemis positiivse lainetuse ja paljud tehnoloogiaettevõtjad otsisid võimalusi, kuidas anda tagasi ökosüsteemile, kust nad pärit on. Koos Baltcapi esialgse rahastamisega sündis nii Startup Wise Guys. Kiirendi, mis toetab rahvusvahelisi varajase faasi idufirmasid ja loob järgmise laine edukaid tehnoloogiaettevõtteid. Selle asutas Herty Tammo ning algusaegadel toetasid seda Jon Bradford (endine Techstars), Andris Berzins (praegu Change Ventures), Andrus Oks (praegu Tera Ventures) ja teised.

Juba esimestest idufirmadest alates oli rahvusvaheline lähenemine - programm toimus inglise keeles, esimese kohordi startupide seas, kes said investeeringuid ja osalesid kiirendiprogrammis, oli esindatud erinevaid rahvusi. See rahvusvaheline lähenemine on säilinud ka ettevõtte kasvades ja vaatamata sisenemisele väga kohalikku keelekasutust nõudvatele turgudele, nagu Itaalia või Hispaania. Nüüdseks on Startup Wise Guys'i portfellis umbes 400 idufirmat ja nende ettevõtete asutajad on pärit rohkem kui 65 riigist üle maailma. Eesti on aga aastaid säilitanud oma esikoha, kuna ta on kõige rohkem investeerinud koos oma Balti naabrite - Läti, Leedu, Türgi ja Ukraina - ning viimaste aastate jooksul ka Itaalia kõrval.