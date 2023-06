Delfi tõusis noorte seas Eesti meeldivaimaks meediabrändiks

Ühe suurima üllatusena tõusis Delfi tänavu esikohale noorte sihtrühma arvestuses: vanuseklassis 15-24 mainiti viie meeldivama meediabrändi seas just Delfit. Veel eelmisel aastal platseerus Delfi sama sihtrühma seas kõigest 11. kohale. Delfi äriarenduse juhi Piret Põldoja sõnul on portaal nooremate sihtrühmade köitmisse aasta jooksul rohkem panustanud. „Kirjutame Delfis teemadel ja otsime pidevalt uusi formaate, mis noori rohkem kõnetaks. Heameel on tõdeda, et uuringu järgi on see töö ka tulemusi andnud.“