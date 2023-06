Itaalia hakkab piirama elektritõukside kasutamist

Nagu paljudes Euroopa riikides, on ka Itaalias viimastel aastatel e-skootrite kasutamine hoogsalt kasvanud, sest rendifirmad on üle ujutanud suuremad linnad üüritavate rolleritega, mis on populaarsed nii kohalike kui ka turistide seas.

Siiski on politsei teatanud lugematutest õnnetustest, kusjuures ainuüksi Roomas on viimase kahe aasta jooksul surnud kuus inimest rolleriga sõites. Rollerid on tekitanud probleeme ka jalakäijatele, kuna puuduvad eeskirjad selle kohta, kus neid tuleks jätta.

Kabineti poolt heaks kiidetud uute eeskirjade kohaselt peavad sõitjad kandma kiivrit ja omama kindlustust, samas kui tõukeratastel peab nüüd olema registreerimismärk. Meetmed tuleb heaks kiita parlamendis, et need saaksid seaduseks.

Keelatud on sõita kaherattalistega väljaspool asustatud piirkondi, näiteks suurtel maanteedel, või jätta neid juhuslikult kõnniteele parkima.

Hoolimata sellest, et elektrilised tõuksid pakuvad keskkonnasõbralikku viisi linnas liikumiseks, on inimesed, kes on tundnud end ähvardatuna nende vingete ja vaiksete masinate poolt, vastulöögi alla sattunud.

Pariisi elanikud hääletasid aprillis nende keelustamise poolt Prantsusmaa pealinnas. Itaalias ei ole sellist ettepanekut tehtud, kuigi mitmed linnad on püüdnud piirata rollerite kiirust ja vähendada nende rendile andvate firmade arvu.

Itaalia maanteekoodeksit ajakohastades teatas valitsus lisaks, et peatab juhiloa nende inimeste puhul, kes tabatakse rooli taga mobiiltelefoni kasutamas, ning lubas nulltolerantsi kõigi suhtes, kes tabatakse joobes või narkojoobes autojuhtimise ajal.