Euroopa Komisjon tegi ettepanekud digieurole seadusliku raamistiku loomiseks

Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise sõnul täiendaks digieuro sularaha, mitte ei asendaks seda. „Tänaste seadusandlike ettepanekutega tagatakse ka sularaha täielik kättesaadavus, võimaldades samal ajal Euroopa Keskpangal aja jooksul arendada digieuro praktilisi aspekte. See oleks ohutu ja turvaline, kiire ja mugav – nii internetis kui ka mujal – ning pakuks tarbijatele rohkem valikuvõimalusi koos isiklike digitaalsete maksevõimalustega, nagu kaardid ja eri rakendused. Ning see oleks kõigile tasuta ja kõrgel tasemel andmekaitsega“, sõnas Dombrovskis.

seadusandlik ettepanek euro sularaha kui seadusliku maksevahendi kohta , et kaitsta sularaha rolli, tagada selle laialdane tunnustamine maksevahendina ning et see jääks inimestele ja ettevõtetele kogu euroalal kergesti kättesaadavaks;

Euro sularaha on euroalal seaduslik maksevahend. Tänase ettepaneku eesmärk on tagada euro aktsepteerimine ja kättesaadavus kogu euroalal. Kuigi sularaha euroalal üldiselt aktsepteeritakse, on mõnes liikmesriigis ja sektoris olnud sellega probleeme. Samal ajal on mõnel inimesel raskusi sularaha kättesaadavusega, näiteks sularahaautomaatide ja pangafiliaalide sulgemise tõttu.