Konkurendid Eesti Energia börsipaketi hinnamuutusest: selle ajendiks on soov hoida kliente

Hinnakonkurents Eesti energiaturul on tihe, ütles Elektrihind.ee juht Birgit Jõgeva. „Elektrimüüjad muudavad oma hindu iga kuu, mõni lausa iga nädal. Raske on ennustada, kuidas täpselt Eesti Energia konkurendid sellisele hinnalangusele reageerivad, kuid kindlasti vaatavad nad oma olemasolevad paketid üle.“ Jõgeva lisas, et klientidel tasub võrrelda kuu alguses erinevate pakettide hindu ja tingimusi ning lähtuvalt isiklikust elektritarbimisest otsustada, kas on hetkel sobivaim pakett või tasub seda vahetada.