USA keskpanga juht: ees ootavad mitmed agressiivses tempos intressitõsted

„Usume, et tulemas on rohkem piiranguid,“ ütles Powell rahapoliitika kõnelustel Sintras. „Samas see, mis tõeliselt juhtub, sõltub tugevast tööturust.“ Ta lisas, et isegi kui karmistamispoliitika on olnud piirav, ei pruugi see olla piisav.

Teistes kommentaarides korrati valdavalt sarnaseid seisukohti, mis hiljutisel juuni kohtumisel, mil öeldi, et 2023. aasta lõpuks on tõenäoline poole protsendipunktiline tõus. Eeldades keskmiselt veerandpunktilist tõusu ühe kohtumise kohta, tähendaks see ennustus veel kahte tõusu. Need võivad ka Powelli kommentaaride kohaselt juhtuda ka lisakohtumistel, ent kõik sõltub suuresti sellest, milline on andmete laekumine.

2022. aasta märtsist on Föderaalreserv pärast igat nelja järjestikust kohtumist tõstnud määrasid enne kui juunis tehti paus. Fed ise arvab, et kümnel järjestikusel tõstmist pole ajaliselt suutnud veel oluliselt mõjutada majandust. Seepärast ei olda ka kindlad, kas määrade tõus on piisav, et saavutada 2-protsendilist inflatsioonieesmärki.