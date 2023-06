Auto rentimisest välismaal: loe, millele pöörata tähelepanu rendilepingu sõlmimisel

Autot rentides koosneb rendi hind erinevatest komponentidest. Soodsalt reklaamitava autorendi hinnale lisanduvad reeglina muud tasud – näiteks kindlustustasu, päevase läbisõidupiirangu tõstmise tasu, tasu auto tagastamiseks rendilevõtu asukohast erinevas kohas, lapse turvatooli tasu või näiteks tasu teise juhi lisamiseks rendilepingusse. Seega tuleks enne rendiperioodi algust mõelda läbi ning leppida kokku, mitu juhti sõidukit kasutab ja milline teekond puhkuse ajal läbitakse. Eelnevalt üksikasjadele keskendudes ja kaasnevaid kulusid arvesse võttes saab valida parima autorendipakkuja, sest mõned rendiauto ettevõtted ei võta lisatasu läbitud kilomeetri ületamise eest või turvatooli lisamise eest. Samuti tasub uurida erinevatelt rendipakkujatelt, mida pakutud rendiperioodi kindlustus katab. Tihtipeale tavakindlustus, mis on odavaim versioon, ei pruugi katta näiteks rehvidele või klaasidele tekitatud kahjustusi – ka siis, kui kahju ei ole tekitatud rentija poolt, vaid on tekkinud näiteks vandalismi tagajärjel.

Noorematel rentijatel tasub uurida, kui suur peab olema rentija juhtimisõiguse staaž, sest mõned autorendi ettevõtted soovivad, et rentijal oleks vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus või peab rentija olema näiteks vanem kui 25-aastane. On palju näiteid noortest reisijatest, kes on silmitsi seisnud probleemiga, kus rendileping on sõlmitud ning ka raha makstud, kuid autot kätte ei saada, sest rentijal ei ole piisavalt juhtimiskogemust.

Enne auto kättesaamist veendu auto korrasolekus. Tee fotod kõigist kerel olevatest kriimudest, mõlkidest või auto armatuuril olevatest täketest ning palu defektid ära märkida ka rendidokumentides. Suure hulga tarbijate pöördumiste sisuks on asjaolu, kus rendiettevõte väidab, et tarbija on sõidukile kahjustusi tekitanud, samas rentija sõnul olid vead sõidukil juba enne rendiperioodi algust. Kuivõrd konkreetsed vead ei olnud lepingus fikseeritud, on keeruline tõendada, et viimane rentija neid ei tekitanud.