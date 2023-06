Kargorataste tootja kaasas pea neli miljonit eurot

„SmartCapi Rohefond, mis asutati 2022. aastal, keskendub sellistesse rohetehnoloogia iduettevõtetesse investeeerimisele, kelle tegevus aitab lahendada keskkonnaprobleeme ning saavutada seatud kliimaeesmärke,“ ütles Sille Pettai, fondijuht ja SmartCapi juhatuse liige.

„Vok Bikes panustab kargorataste arendamisega selgelt keskkonnaprobleemide lahendamisse ning seda just transpordisektoris, kus kaubaveo mahud kasvavad ja vajadus uute lahenduste järele on oluliselt koos ostuharjumustega muutunud. Seetõttu on meie jaoks ka loogiline samm sellesse valdkonda panustada ja idufirma rahastamisringis osaleda,“ kommenteeris rahastamisotsust Sille Pettai.

Nõudlus kargorataste järele on vaatamata elektrirataste tootjaid kimbutavatele raskustele endiselt tipus. 1,2 miljardit eurot väärt Euroopa kaubarataste turg kasvab kiire hooga - 2022. aastal tõusis B2B kargorataste müügimaht üle 100%. Ainuüksi Saksamaal müüdi ligi 200 000 kargoratast.

Üha enam ettevõtteid valib teenuse pakkumiseks või omaenda transpordivajaduste katmiseks kaubikute asemel elektrilised kaubarattad. Enim on sellist trendi märgata kesklinna piirkondades, kus autoga liiklemine on kallis, aeglane ja ebaefektiivne. Voki kargorattad võimaldavadki linnatingimustes teha sõite rohkem kui poole kiiremini, 5 korda madalama kilomeetrikuluga ning 24 korda väiksema süsinikujalajäljega.

„Rõõm on näha, et ettevõtete trend asendada autod kaubaratastega, on pannud turu meeletu kiirusega kasvama. Turu kiire kasv ning ettevõtte tehnoloogiline edu konkurentide ees oli võti, kuidas Vokil õnnestus investeerimisring tänases turuolukorras edukalt kokku panna. Tõsi, sellises mahus rahastuse kaasamine võttis aega oluliselt kauem kui see võtnuks poolteist aastat tagasi - üle 12 kuu,“ Indrek Petjärv, Vok Bikes'i kaasasutaja ja tegevjuht.

Vok on arendanud kõik olulisemad tehnilised sõlmed majas sees, millega on saavutatud väga kiire tootearendustsükkel ja kontroll tarneahelate üle. Just see teslalik lähenemine eristab vokke konkurentidest ja on viinud ettevõtte kaubarataste turu globaalseks tehnoloogialiidriks. Kui varasemalt oli Vok Bikes’i peamine fookus tootearendusel ja kliendi tundmaõppimisel, siis nüüd hakatakse investeeringu toel tootmist skaleerima ja üleeuroopalist müügivõrku ehitama.