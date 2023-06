2022. aastal vähenes Eestis postisaadetiste koguarv, kuid kasvas käive

Konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu sõnul on traditsioonilise kirja saatmine oluliselt vähenenud, kuid üha enam suureneb saadetiste edastamine seoses e-kaubanduse mahtude kasvuga. „Riigisiseselt kirisaadetiste edastamist ja ajakirjanduse kojukannet pakkusid 2022. aastal kaks ettevõtet – AS Eesti Post ja Express Post AS. AS Eesti Post kogus ja edastas kirisaadetisi üle Eesti ning tegi ajakirjanduse kojukannet maapiirkondades. Express Post AS osutas kirisaadetiste kogumise, sorteerimise ja kättetoimetamise teenust äritarbijatele üle Eesti ning tegi ajakirjanduse kannet suuremates linnades. Universaalset postiteenust (UPT) osutas AS Eesti Post,“ ütles Kasepalu.