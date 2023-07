Aprillis riigikogu esimese aseesimehena alustanud Toomas Kivimägi on lisaks poliitilisele tegevusele silma paistnud aktiivse investorina. Täna omab Kivimägi teiste riigikogu liikmetega võrreldes suurimat investeerimisportfelli, mis koosneb valdavalt aktsiatest.

Loe, mis on olnud tema suurimad ostud, milline on investeering, millest ta valjult rääkida ei julgeks, millise investeeringu ta esimesena maha müüks ning mis hetk investeerimisteekonnas on tekitanud kõige suurema eufooriatunde!