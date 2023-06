TOITLUSTAMINE LAULUPEOL | Suured tasud ja uued nõuded peletavad toitlustajad laulupeolt eemale

Sel nädalavahetusel Tallinnas toimuv noorte laulu- ja tantsupidu on Eesti rahva jaoks suur üleriigiline festival. Kuigi peamiselt minnakse sinna kuulama ja kaasa laulma koolipõlvest meeltesse salvestunud laule, ei ole vähem tähtis ka kõik see, mis jääb laululava ümbrusse.

Nagu korralikule festivalile kohane on oluline roll toidul ja joogil. Selleks on peo korraldajad eraldanud suisa kaks suuremat ala: üks on laululava taha jääv Mere värava tänav ja teine tuletornipoolne nõlv. Sel aastal varjutab aga üldrahvalikku pidu toitlustusettevõtjate suur kriitika korraldajate pihta ja vähene huvi laulupeol kohal olla.