Ekspert: noorena investeerimisega alustamiseks pole vaja palju raha

Kuigi üldiselt soovitatakse investeerida 10-15% oma igakuisest sissetulekust, siis noore inimese jaoks on see tihtipeale liig ning seetõttu lükatakse investeerimisega alustamise otsust aina edasi. Kalle Kose sõnul on aga investori kõige paremaks sõbraks aeg, mis tähendab, et investeerimisega võib alustada ka väiksematest summadest, kuid seda tasub teha võimalikult varakult.

„Kindlasti võib piisava rahasumma puudumine või noore inimese madalam palk tekitada tunde, et pension on ju veel mägede taga ning palgaraha läheb vaja kõigeks muuks. Küll aga ei tähenda see, et kui alguses ei õnnestu investeerida 10–15% ja puudub sobiv algkapital, siis ei saagi investeerimisega alustada,“ rääkis Kose. „Suurest algkapitalist on märksa olulisema tähtsusega aeg, millal investori jaoks rakendub liitintressi efekt – selle mõju tunneb investor eriti teravalt pensionieelsel perioodil. Liitintressi abil teeb aeg investori eest vajaliku töö ära.“

Näiteks paneb investor esialgu kasvama 1000 eurot ning tal on pensionieani aega 40 aastat. „Kui keskmine tootlus on 7% ehk mitte just kõige ambitsioonikam, kuid asjaolusid arvestades igati saavutatav, ning inimene investeerib igakuiselt juurde umbes 200 eurot, siis 40 aastaga suudab ta kokku koguda 541 000 eurot,“ kirjeldas Kose.

Kui aga investoril on 40 aasta asemel jäänud pensionieani umbes 20 aastat, siis sama tulemuse saavutamiseks samasuguse tootlusega ja sama suure kuise investeeringu puhul oleks tarvis alustada 1000 euro asemel hoopis 108 000 euroga. „Seega, kui sul ei ole investeerimisega alustamiseks suurt algsummat, aitab sind pikk investeerimise periood ehk aeg, mis töötab sinu kasuks,“ selgitas Kose.