Taas hinnatõusu oodata? Circle K: toornafta turgudel valitsevad pessimistlikud toonid

„Eelmisel nädalal oldi turgudel optimistlikud lootes, et Saudi Araabia kärped tõstavad ka toornafta hinda. Sel nädalal on turgudel aga pigem pessimistlikud toonid, kuna oodatavad keskpanga intressitõusud jahutavad majandust ning pidurdavad ka nõudlust naftatoodete järele,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Ta lisas, et optimismi varjutab ka Hiina majanduse käekäik.

„Hiina on üks suurimatest nafta tarbijatest ning aasta algusest saati on loodetud sealse majanduse kasvule ja seega ka naftatoodete nõudluse kasvule. Hiina majanduse näitajad on aga olnud oodatust nõrgemad, mis tekitab kahtlusi, kas prognoosid nõudluse kasvu osas olid ikka õiged. Need kõhklused tekitavad turgudel ettevaatlikust,“ rääkis Sassi. Ka Hiina valitsuse püüdlused majandust lühiajaliste laenude intressimäära langetamisega elavdada, ei ole kandnud vilja, mis samuti suurendab ebakindlust.

Maailmaturu toornafta nõudlust suurendab aga USA toornafta varude oodatust suurem langus. „Energiahindade tõusuga võideldes paisati turule suur osa laovarudest ning selle aasta maikuu seisuga olid USA strateegilised laovarud madalaimal tasemel alates 1983. aasta oktoobrist. Sel aastal plaanitakse laovarusid usinasti täita ja osta aasta jooksul 12 miljonit barrelit toornaftat,“ selgitas Sassi.

Sassi sõnul on suur tähelepanu ka järgmisel nädalal toimuval OPEC-i kohtumisel. „OPEC on püüdnud kärbetega nafta hinda reguleerida, kuid seni pole need otsused toornafta hinnale olulist mõju avaldanud. Siiski ei ole Saudi Aaraabia loobunud soovist tõsta toornafta hinda maailmaturul üle 80 USD/b taseme ning seega ollakse ootel, milliseid otsuseid kohtumisel langetatakse,“ rääkis Sassi.