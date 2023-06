Skeleton Technologies näitas möödunud aastal korralikku kasvu ja vähendas kahjumit

Skeleton Technologies Group müüs 2022. aastal oma tooteid ja teenuseid 21 miljoni euro eest, mis teeb aastaseks kasvuks 63% võrreldes eelmise aastaga. EBITDA oli -3,52 miljonit eurot, 2021 aastal oli see näitaja -6,33 miljonit. Kontsernis töötas 2022. aasta lõpus 274 inimest, mis on 124% rohkem kui aasta varem, seisab teates. Ettevõtte perioodi koondkahjum oli 2022. aastal pea 9,8 miljonit. Aasta enne pea 13 miljonit.

Aruandes on öeldud, et 2022. aastal pühendas ettevõte end ettevalmistustöödele, uute klientide hankimisele, meeskonna tugevdamisele ja SuperBattery arendamisele.

Aruandes on ka öeldud, et uus tehas Markranstädtis, Leipzigis peaks alustama tootmist 2024. aastal, suutes toota aastas kuni kaksteist miljonit elementi. Tehase toodang on 40 korda suurem kui Skeletoni teises Saksamaa tehases, mis jätkab ka tulevikus teadus- ja arendustegevuse tehasena, ning loomisele tuleb ca 240 uut töökohta. STG kinnisvarapartneriks on tuntud ja kogenud tööstuskinnisvaraarendaja.