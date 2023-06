Türgi ökonomistide sõnul on praegu mitmeid murettekitavaid märke sellest, et inflatsioon on taas tõusmas. Selle tulemusena on Türgi keskpank peaaegu kahekordistanud intressimäärasid, millele tõenäoliselt järgnevad edasised tõusud, kuna valitsus püüab kaupade hindu kontrolli alla saada.