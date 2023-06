Mida teada pikseohu kohta, et õnnetus ei tabaks kui välk selgest taevast

Enamasti annavad äikese tulekust märku tugev tuul ja paduvihm. Kuigi meil ei ole võimalik kontrollida millal ja kuhu äike lööb, saame sellegipoolest kasutusele võtta ennetavaid meetmeid ja olla teadlikud, kuidas tuleks käituda äikese ajal.

1. Paigalda koju piksekaitsesüsteem

Piksekaitsesüsteem kaitseb sinu hoonet olukorras, kus seda peaks tabama välgulöök. Üldjuhul katusele paigaldatav süsteem on üles ehitatud nii, et selle erinevad osad aitavad püüda välgu kinni, voolu ohutult maapinnale juhtida ja selle seal hajutada.

Nii on suurem tõenäosus, et välgutabamuse tagajärjel püsivad sinu elektriseadmed tervena ja oht elektrilöögi saamiseks või põlengu tekkimiseks on väiksem.

2. Eemalda seadmed voolu- ja sidevõrgust

Selleks, et kodused elektriseadmed kahjustada saaks, ei pea pikne tabama maja. Piisab, kui välgunool lööb elektriliinidesse ja tekkinud pingekõikumine jõuab juhtmeid pidi elektriseadmeteni.

Seetõttu üks esimesi asju, mida tuleks äikesetormi ajal teha, on eemaldada kõik elektroonilised seadmed, sh tele- ja internetikaablid, seinast. Oluline on jälgida, et juhtmed saaksid välja tõmmatud just seinas asuvast pistikust, mitte seadme enda küljest. Eemaldades näiteks telefoni laadijast, kuid jättes laadija pistikupessa, võib see välgulöögi tabamuse korral siiski kahjustatud saada ja kujutada seeläbi ohtu sinu kodule.

3. Abi saab ka spetsiaalsetest pistikupesadest

Mõistagi on koduses majapidamises seadmeid nagu näiteks külmkapp, mida ei saa kauaks vooluvõrgust eemaldada või mille juhtmetele ei ole nii lihtne ligi pääseda. Või ei viibi pererahvas pikse saabudes parasjagu kodus ja seetõttu jäävad vajalikud juhtmed seinast välja tõmbamata. Igal juhul tasub ennetavalt üle vaadata oma seinakontaktid ja asendada need ülepingekaitse funktsiooni omavate pistikupesadega.

Sellised seadmed lülitavad ennast kõrgenenud pinge tuvastamisel koheselt vooluvõrgust välja või aktiveerivad kaitsemehhanismi, et takistada ohtliku laengu jõudmist elektriseadmeteni.

4. Tea, kus viibida