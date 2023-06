Valitsev põud võib hakata kergitama toorainehindu. Eesti lihatööstus näeb aga kasumlikku võimalust

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp sõnas, et põuast tingituna on mitmetes riikides on mure veevarude vähenemise pärast. Lisaks majapidamistes kasutatavale tarbe- ja joogiveele on väga suur mõju põllumajandusele ja energiatootmisele.