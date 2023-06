Päev börsil: Saksamaa üllatas kiireneva inflatsiooniga

Tallinna börsi aktsiatega kaubeldi neljapäeval 462 000 euro eest, mis on käesoleva nädala madalaim tase. Sellest 206 000 tuli Enefit Greeni, 100 000 LHV Groupi ning 32 000 eurot Tallinna Kaubamaja Grupi aktsiatest.

Mis veel toimus?

„Teadsin, et seda saab müüa ainult lollidele.“ Pealtnäha usalduslik platvorm Safir peibutab krüptoteadmatuid soetama tuhandeid eurosid maksvaid tooteid. Loe siit .

Skeleton Technologies jätkas mullu kiiret kasvu ning vähendas ka kasumit, selgus 2022. aasta majandusaruandest. Samuti paistab, et ees ootab kokku 220 miljoni eurone E-seeria rahastusring. Loe siit .

Euroopa ja USA

Euroopa börsid pole neljapäeval selget suunda leidnud. Kui Saksamaa DAX ja Inglismaaa FTSE 100 on kuni poole protsendiga languses, siis Prantsusmaa CAC 40 ja Itaalia FTSE MIB on kerkinud vastavalt 0,5% ja 1%. Regiooni laiapõhjaline Stoxx 600 on tõusnud 0,1%.