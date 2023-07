Alates tänasest esimeste haiguspäevade eest enam raha ei saa

Taastub koroonaeelne haiguspäevade hüvitamise kord

1. juulil jõustuvad seadusemuudatused, mille kohaselt on tööandja kohustatud maksma töötajale haigushüvitist neljandast kuni kaheksanda päevani. Töötaja omavastutus on esimese kolme haiguspäeva eest ning haigekassa alustab töövõimetushüvitiste väljamaksmist alates üheksandast päevast. Selline süsteem kehtis Eestis ka kuni 2020. aasta lõpuni.

Jõustub uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Lisaks tekib uue seaduse kohaselt ettevõtetel teatud juhtudel eelpuhasti rajamise kohustus. Kui ettevõtte reo- või sademevee ohtlike ainete sisaldus või muud saastenäitajad ületavad kehtestatud piirväärtusi või kui ühiskanalisatsiooni juhitava reovee saastenäitajad, millele ei ole piirväärtusi määratud, on sedavõrd suured, et võivad kahjustada ühiskanalisatsiooni ehitisi või seadmeid, reoveepuhastuse protsessi või keskkonnaseisundit, siis on ettevõte uue seaduse kohaselt kohustatud enne reo- ja sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimist kasutama eelpuhastust või võtma kasutusele muid meetmeid reo- ja sademevee nõuetele vastavaks viimiseks, välja arvatud juhul, kui vee-ettevõtjaga on kokku lepitud teisiti.