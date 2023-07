Gaasiarve tõi kliendile kaela inkassofirma. „Nad ütlesid, et ei tee mingit kokkulepet ja maksku ma ära“

Kogu asi väidetava võla ümber sai alguse juba seitse aastat tagasi. Oja oli gaasifirmaga sõlminud lepingu 2016. aastal ning selle lepingu kehtivus lõppes 2017. aasta veebruaris. Mõni aeg hiljem saatis firma Ojale teate, et oli loovutanud võlgnevuse inkassofirmale. Raha nõuti gaasi tarnimise eest perioodil 2017. aasta märtsist kuni järgneva aasta oktoobrini. Nõude tõendamiseks esitati 2018. aastast pärinev leping, mida Oja allkirjastanud ei olnud, kuid mille kohta inkasso väitis, et see on 2016. aastal sõlmitud lepingu duplikaat.

Kohus leidis, et 2018. aasta leping siiski kehtiv ei ole ning isegi kui see oleks olnud esimese lepingu dublikaat, siis oleks see kehtinud sama kaua kui esimene leping ehk 2017. aastani. Samuti leidis kohus, et pole tuvastatud, kas võlga nõudnud firma üldse sellel ajal Ojale gaasi tarnis. Lisaks oli Oja esitanud arveid vaidlusaluse perioodi kohta teiselt gaasitarnijalt, ehk kohus leidis, et tal oli teine teenusepakkuja.