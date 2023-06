Eestisse rajatakse esimene elurikkust toetav päikesepark

„Elurikka päikesepargi loomine on märgiline samm Eesti taastuvenergia maastikul. Loodushoidlikel ja loodust taastavatel praktikatel on peale keskkonnahüvede ka majanduslikud eelised. Näiteks hoolduskoormuse langetamine, paneelidevahelise temperatuuri reguleerimine ja põllumajandust toetavate ökosüsteemiteenuste pakkumine,“ kommenteeris koostööd ELF-i taastuvenergia huvikaitse projektijuht Ingrid Nielsen. ELF ja Sunly on ühendanud jõud, et luua päikesepark, mis soodustab ja toetab elurikkuse taastumist. „Loodame, et projektist saab edukas näide, kuidas energia tootmine ja keskkonnasõbralikkus saavad üksteist toetada, pakkudes võimalusi inimmõjutatud maastikel elurikkust suurendada,“ lisas Nielsen.