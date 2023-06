Üleeuroopaline uuring: 95% töötajatest ei taha enam samasse kontorisse tagasi

Uuringust selgus, et peamised põhjused, miks kontorisse igapäevaselt naasta ei soovita, on lihtsam töö- ja pereelu ühendamine, töölesõitmisele kuluv aeg ja raha ning vähem segavaid tegureid.

Softrendi kodumööbli ja Intuit by Softrend kontorimööbli juhi Joonatan Vinkeli sõnul ootab ka enamik kohalikke ettevõtjaid inimesi kontoritesse tagasi. „Samas on palju n-ö kontoripõgenikke, kes on oma elu kodust töötamise või hübriidtöö järgi kohandanud, selle mugavuste ja eelistega harjunud ja ei taha enam vanasse formaati tagasi minna,“ ütles Vinkel.

„Unispace’i uuring näitab, et vastupidiselt levinud arvamusele on nooremad inimesed valmis kontorisse naasma parema meelega. 69% 18–34-aastastest eelistaks kontoris töötada kas igapäevaselt või osaliselt. Mida vanemad olid vastajad, seda madalam see huvi oli. Peamine põhjus oli, et noored nägid suhtluses ja ühistöös rohkem väärtust ning ka paremat võimalust isiklikult areneda ning karjäärialaselt edeneda,“ ütles Vinkel.

„Ühest küljest hindas 58% inimestest, et kaugtöö suurendab meeskondade produktiivsust, samas arvas 81% vastanutest, et kodus töötamine piirab isiklikku arengut – võimalust saada ametikõrgendust või palgatõusu. Parima lahendusena nähakse hübriidtööd ning 77% hindas, et kontoris võiks käia vähemalt kaks päeva nädalas,“ kommenteeris Vinkel.

„Kontorisse naasmine ei tekita ärevust ainult töötajatele, vaid ka juhtidele, kellest 65% tundis selle osas ebakindlust,“ lisas Joonatan Vinkel.

„Väga selgelt tuli aga välja, et enam ei taheta naasta n-ö vanasse kontorisse. Üks peamisi põhjuseid on, et inimesed on koduse mugavuse ja privaatsusega harjunud ning 95% sooviks ka kontoris sellesuunalisi muudatusi,“ ütles Vinkel.