Endine Audi juht mõisteti süüdi suuremahulises pettuses

Saksamaa kohus mõistis endise Audi juhi Rupert Stadleri süüdi diiselautode testides valetamises, kus kasutati ebaseaduslikku tarkvara, et auto ei toodaks testis liiga palju heitgaase ja näiks seega vähem saastavam välja.

Kohtuotsus teeb Stadlerist kõrgeimal positsioonil töötanud juhi, kes on kohtus süüdi mõistetud. Müncheni kohus määras Stadlerile 21 kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse ja 1,1 miljoni euro suuruse trahvi. See oli osa tema advokaatide, kohtuniku ja prokuratuuri vahelisest kokkuleppest pärast seda, kui Stalder end mais süüdi tunnistas.

Audi bränd kuulub Volkswagen gruppi. Stadler tunnistas, et ta on teinud vigu ja kahetseb oma suutmatust hoida võltsitud autosid turult eemal isegi pärast seda, kui skandaal avalikuks tuli.

Võltsitud tarkvaraga autosid müüdi pärast pettuse avalikustamist edasi

EPA süüdistuste tõttu tunnistas Volkswagen, et on paigaldanud 11 miljonit „EA 189“ mootorit oma diiselautodesse, mis sisaldavad ebaseaduslikku tarkvara. See võimaldab autosid laboratoorsetes ja maanteekatsetes vähem saastavaks muuta.