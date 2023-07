PUUST JA PUNASEKS | Millal tasub kallist kodulaenu kiiremini tagasi maksta ja millal mitte?

Kuigi kuue kuu euribor koos pangamarginaaliga on liginemas 6%-le, siis pikaajaline aktsiate tootlus on ajalooliselt sellest üldiselt üle olnud, ütles Rahafoorumi blogi autor ja finantskoolitaja Taavi Pertman. Kodulaenu kiirem tagasimaksmine üldjuhul majanduslikult mõistlik tema sõnul ei ole, kuid loomulikult on mitmeid erandeid.