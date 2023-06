Eesti iduettevõtted said Euroopa kiirendist kokku üle 18 miljoni euro

Genecode’i juhi Paavo Pilve sõnul on toetus neile äärmiselt oluline ning aitab koheselt teadus-​ ja arendustegevustega jätkata. Samuti on tulevikus võimalus kõrgema väärtuse pealt kapitali kaasata. „Meie eesmärk on järgmistel aastatel viia läbi eel-​kliinilised uuringud ehk taotleme luba inimkatsete läbiviimiseks, millele järgneb loogilise sammuna litsentsileping globaalse ravimifirmaga,“ sõnas Pilv.

Arvestades, et metastaatiline vähk põhjustab 90% kõikidest vähisurmadest, on Better Medicine diagnostikaturgu muutev, sest vähendab oluliselt metastaaside diagnoosimisele kuluvat aega. Ka Better Medicine on varem saanud nõustamist ja toetust rakendusuuringute programmist.