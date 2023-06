KAART | Eesti inflatsioon on Balti naabritest jälle kõrgem

Euroala inflatsioon langes juunis 5,5 protsendini, mis on analüütikute ootusega võrreldes madalam. Siiski ei paku rõõmustamist alusinflatsioon, mis on siiani kõrge, kasvades 5,4 protsendini. Mais oli alusinflatsioon 5,3 ja aprillis 5,6 protsenti.

Siiski võib öelda, et koguinflatsioon on praegu madalaim alates 2022. aasta jaanuarist. Jätkuvalt jääb see tunduvalt kõrgemaks Euroopa Keskpanga seatud 2-protsendilisest eesmärgist.