Swedbanki peaökonomist: Eesti inimeste kindlustunne on hakanud paranema

Reaalpalga tõus hakkab viitajaga tarbimist toetama

Kuna palga nominaalkasv on jätkuvalt tugev, on reaalpalk tõenäoliselt kasvule pöördunud. Koos inflatsiooni aeglustumisega peaks see hakkama mõningase viitajaga ka tarbimist toetama. Inimeste kindlustunne on küll oluliselt alla pikaajalise keskmise, kuid selle põhi jäi möödunud aasta septembrisse ja on sealt alates veidi paranenud. Kindlustunde paranemise taga on inimeste vähenenud inflatsiooniootused ja koos sellega mõnevõrra positiivsem ettevaade oma finantsolukorra suhtes. Viimastel kuudel on kindlustunne küll taas nõrgenenud, kuid eelmise aasta suve ja sügisega võrreldes on see jätkuvalt tugevam.