Kas piir hakkab kätte jõudma? Eesti panga president annab lootust, et septembris võib intressitõus tulemata jääda

Mida arvab Müller valitsuse senisest plaanist ning kas vastab tõele, et keskpankurid sooviks, et inimeste palgad ei tõuseks sellises tempos nagu nad seda praegu teevad? Podcasti salvestasime reedel hommikul, kui oli just värskelt selgunud Eesti juunikuu kiirhinnangu tulemus - inflatsioon 8,9%.