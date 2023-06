Vestlus Elisa juturobotiga võib kaduda. Kliendi soov lõpetada leping firmani ei jõudnud

Delfi lugeja pöördus Ärilehe poole Elisaga sõlmitud lepinguga. Nimelt ei lõpetatud lugeja sõnul ei tema isa Elisa lepingut, kuigi aprilli 11. kuupäeval saadi juturoboti Annikalt lepingu lõpetamise kohta kinnitus. Üllatuslikult avastasid nad 17. mail, et leping oli ikka veel kehtiv. Hiljem lubas Elisa klienditeenindaja lepingu lõpetada, kuid juuni 15. kuupäeval oli leping endiselt tühistamata. Lisaks sellele väitis Delfi poole pöörduja, et andmebaasi oli ekslikult sisestatud teave, et „Klient on väga rahul ja tahab jätkata.“