ELMO Rendi kahjum suurenes üle kahe korra

Esialgsel hinnangul on ELMO 2022. aasta müügitulu planeeritud müügitulust ca 55% väiksem.

Peamiseks põhjuseks on kaugjuhitava tehnoloogia ning lühirendi teenuse uue äpi arendamine ja välisturule toomise kulud ning prognoositust väiksem müügitulu planeeritud taksoteenuse käivitamisest loobumise tõttu.

Ettevõtte põhivarad kasvasid võrreldes 2021. aasta lõpuga 25% ehk 2 878 353 euroni. Juhtkonna hinnangul on põhivarades olevate sõiduautode tegelik turuväärtus ca 500 000 euro võrra suurem – seda toetab asjaolu, et osade elektriautode ostmisel tasuti 10-30% omafinantseering ning 2023. a on tehtud pistelisi turuväärtuse hindamisi.