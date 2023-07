Juhan Kangilaski: elamu renoveerimise otsus peaks põhinema selle elukaare kulude analüüsil, mitte tasuvusaja arvutusel

Keskkonnasõbralikke lahendusi eelistavad seadusest tulenevate nõuete kõrval ka investorid ja üürnikud. Energiatõhusal hoonel on üldiselt parem sisekliima. Omanikule tagab tõhusam hoone parema üüritootluse ning vähendab kõrgete kõrvalkulude tõttu tekkivat vakantsi. Kui ärihooneid ei renoveerita, muutuvad need lõpuks sisuliselt väärtusetuks.

Muu maailma arenguid vaadates võib tõdeda, et muutusi stimuleerivad kõige paremini turujõudude ja valitsuse regulatsioonide kombinatsioon. USAs näiteks kehtestas Bideni administratsioon maksusoodustuse, et suurendada ärikinnisvarasse energiatõhusate süsteemide paigaldamist. Uute või olemasolevate hoonete omanikud ja üürnikud võivad nõuda maksusoodustust, kui paigaldatud süsteemide abil tarbitakse kommunaalteenuseid alla seatud standardi. Samuti on näha, et üürilepingud sisaldavad uuenduslikke klausleid, mis reguleerivad, kuidas jagatakse nii uute süsteemidega seotud kohustusi kui ka kasu.