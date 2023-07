1990ndate populaarse telesarja lapstähte süüdistatakse krüptokelmuses

Neli inimest rääkisid The Hollywood Reporterile, et nad andsid Bryanile raha, et osta idufirma Producers Market digimünte. Bryan lubas raha investeerida krüptovaluutasse ning kokku süüdistatakse teda 50 000 dollari omastamises.

„Ma sain täiega petta,“ sõnas üks allikas, lisades: „See on paras hoop.“

Producers Market palkas Bryani nõustajaks pärast seda, kui endine lapsnäitleja väidetavalt teenis Bitcoiniga terve varanduse. Ettevõte plaanis välja töötada oma digimündi, mille müügiga raha kaasata. Peagi hakkaski Bryan digimünti reklaamima.

Probleem on aga selles, et selleks hetkeks polnud nad mingit digimünti tegelikult välja töötanud ja hiljem loobuti sellest plaanist täielikult.

Üks The Hollywood Reporteriga vestelnud naine ütles, et suutis pärast Bryaniga kohtumist kõhu kõrvalt kokku koguda 5000 dollarit.

Producers Marketi pressiesindaja ütles The Hollywood Reporterile, et kui ettevõte avastas, et Bryan pakub olematuid münte, käskisid nad tal selle lõpetada.

Ühes intervjuus on Bryan öelnud, et tegu oli arusaamatusega. „See ei olnud mina, kes oleks midagi hämarat teinud,“ ütles ta. Ta lisas, et omab endiselt ettevõttes osalust ja on valmis inimestele nende raha tagastama.

Seni pole politsei poole pöördunud veel ükski kannatanu.

Zachery Ty Bryan mängis 1990. aastatel populaarses telesarjas „Kodu korda“ (ingl k „Home Improvement“) vanimat perepoega Bradi. Pereisa rollis oli Tim Allen.