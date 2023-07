VIDEO ja FOTOD | Juubelit tähistav Elron korraldas Balti jaamas rongide laulupeo

Tema sõnul pani mugavate ja kaasaegsete rongide liinile toomine inimesed taas rongiga reisima. „Muutus oli reisikogemuse mõttes suur ja järsk,“ rääkis ta. „Kiire, puhas, mugav, pehmete istmete ja internetiühendusega rong on praegu loomulik, aga toona oli see varasemaga võrreldes suur murrang.“

Reisirongiga tehtud reiside arv on kümne aasta jooksul kahekordistunud ligi kaheksa miljoni reisini aastas. 2030. aastaks loodetakse see kasvatada lausa 15 miljoni reisini. „Rongireis on üks keskkonnasõbralikumaid viise reisimiseks. Viige oma pere rongiga sõitma, sest rongiga jõuab kiiresti ja mugavalt päris paljudesse Eesti kohtadesse. See annab ühise kogemuse, mida mäletatakse veel aastaid,“ märkis ta kõnes.