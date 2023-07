Michelini rohelise tärniga pärjatud Põhjaka mõis pandi müüki. Hind on päris krõbe

Kuulutuses on kirjas, et aastail 2008–2010 mõis renoveeriti ning selle omanikud korrastasid hoone ja ümbritseva kinnistu. „Mõisa peahoone taastati varemetest, siseviimistlus uuendati, paigaldati vajaminevad kommunikatsioonid, asendati puuduvad aknad ja uus peauks,“ on seal kirjas.

Lisaks on hoovil 300 m²-suurune katusealune terrass, aeda on istutatud palju puid ning majani viib kõvakattega tee. Kivimaja kogupind on 538 m² ning kahekorruselises hoones on viis tuba. Mõisa saab kasutada aasta ringi.

Soovi korral on võimalik osta ka kogu kinnistu, siis on selle suuruseks kokku 13,4 hektarit.

Mõisa hind on 380 000 eurot.

Põhjaka viinaköögi omanik Märt Metsallik tõdes mais Ärilehele, et koroona ja teised kriisid olid restoraniärile keerulised. „Nendest probleemidest läbitulemine on olnud raske,“ sõnas ta. Ta lisas, et äri on mõjutanud ka hinnatõusud: „Energiakulud on teinud äri ajamise keerulisemaks, tooraine hind on mitme aastaga tõusnud mitu korda.“

Viinaköögi peamised toorained on marjad ja piiritus. „Hinnad on mitu korda tõusnud. Jutt pole kümnetest protsentidest,“ hindas Metsallik.

Põhjaka restoran pälvis 2022. aastal Michelini rohelise tärni. Rohelise tärniga tunnustati restorani pühendumist jätkusuutlikule gastronoomiale.