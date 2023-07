„See on suhteliselt selge märk.“ Juunis koondati ülekaalukalt enim inimesi töötlevast tööstusest

Töötukassa pressiesindaja Lauri Kooli sõnul ei ole selle aasta juuni koondamisteadetes arvu poolest midagi erakordset. Kokku jõudis nendeni 7 teadet ning ligi 299 töökohta.

Kooli toob aga välja, et tänavuse aasta juuni puhul on eriline ettevõtete tegevusala, kus koondamised on toimunud. „Tavaliselt on spekter ikka palju laiem, tänavu on 7 teatajast 6 töötlevas tööstuses. See on ikka suhteliselt selge märk,“ märkis ta.

Lisaks on sektor väga tööjõumahukas - umbes 18% töötavast elanikkonnast on leidnud rakendust selles sektoris. „Kindlasti on tööjõu mõttes hea aeg nendel töösturitel, kes täna julgevad plaanida laienemist, muidu on alati olnud raske leida töötajaid.“

Töötukassa esindaja sõnul on tänavuste teadete ja koondamiste puhul näha, et inimesed on hakanud võtma end Töötukassas arvele. „Juunis tuli ligi 70 Express Posti töötajat, lisaks Betoonelemendi inimesed ja esimesed ka Hansaliinist (Tallinkist), seal on augusti lõpus muidu vist kavas lõpetada viimased lepingud.“