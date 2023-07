Kõrge veetaseme ning tugeva tuule tõttu on mitmed sõidud väikesaartele tühistatud. Ka suursaarte praamid võivad olla mõjutatud

Pärastlõunal võivad olla mõjutatud ka muud liinid

Ka TS Laevad OÜ, kes opereerib suursaarte ja mandri vahelisi ühendusi, möönab, et pärastlõunal võib kõrgenenud veetase takistada ka nende praamiühendusi ning parajasti valmistatakse ette hoiatust. „Kuna veetase näitab kiiret tõusu ja tuul on tugev, võib pärastlõunast alates olla liiklus Virtsu-Kuivastu liinil häiritud.“

Prognoosid näitavad, et kella kolmest alates võib veetase tõusta nii kõrgeks, et ühendus ei ole kaldarambi ja laeva vahel piisavalt turvaline. See tähendab heal juhul seda, et laadimine võtab kauem aega ja sõidukid peavad ükshaaval, mitte jadas, praamile peale sõitma. Kui aga vesi tõuseb üle 90 sentimeetri (praegu prognoositakse veetaseme tõusu kuni 90 sentimeetrini kella kuue paiku õhtul), võib laadimine täiesti katkeda, sest kaldarambi võimekus ei võimalda inimesi teenindada. Samuti võib sellele kaasa aidata ebamugavast suunast takistav lainetus.