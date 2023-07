Teated kaotatud rahast on muutunud igapäevaseks - RIA kutsub inimesi üles oma teadlikkust küberruumi ohtudest tõstma

„Teated sellest, kuidas keegi on jäänud internetis ilma oma rahast, on muutunud igapäevaseks. Need summad ei ole väikesed, ulatudes teinekord tuhandete eurodeni. Kahjuks teevad inimesed oma hooletuse või teadmatusega tihti küberkurjategijate elu väga palju lihtsamaks. Oleme mitme aasta vältel näinud, et suurem teadlikkus küberruumis varitsevatest ohtudest aitab kaitsta nii inimest ennast kui ka terveid süsteeme,“ märkis RIA analüüsi- ja ennetusosakonna juht Märt Hiietamm.