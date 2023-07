Hans H. Luik ostab 30 miljoni euro eest Rootsi börsifirma Balti ärid

Intrumi president ja tegevjuht Andrés Rubio sõnas, et müügi põhjuseks on äri fookuse kitsendamine. „Geograafilise haarde vähendamine Baltimaades võimaldab meil keskenduda frantsiisiärile ning valitud taktikalistele turgudele. Nii saame luua selgema sihiga organisatsiooni ja keskenduda turgudele, kus saame saavutada liidrirolli nii teenuste osutamisel kui ka investeeringutes, mis loob aluse äriliseks eduks ja tulude kasvuks.“

„Intrumi Baltikumi äride omandamine on kooskõlas meie visiooniga kasvada regiooni suurimaks finantsvaldkonna terviklahendust pakkuvaks grupiks. Tänaseks on meie grupi ettevõtete seas tervet kliendi krediidi elutsüklit katvad ettevõtted nagu Krediidiregister, maksehalduskeskkond Perfi, Tarkpay ja Julianus Inkasso,“ kommenteeris tehingut Aktiva Finance Groupi juhatuse esimees Ülar Maapalu. Ta lisas, et Intrumi klientide jaoks muudatusi esialgu ei toimu.

Intrum on valdkonna juhtiv krediidihaldusteenuste pakkuja, mis on esindatud 21 turul Euroopas. Intrumi peakontor asub Rootsis Stockholmis ja Intrumi aktsia on noteeritud Nasdaq Stockholmi börsil. Täna on Intrumi aktsia 3,3% plussis. Eelmisel aastal oli ettevõtte müügitulu 19,5 miljardit Rootsi krooni (ca 1,65 miljardit eurot) ning kahjum 4,4 miljardit Rootsi krooni (ca 372 miljonit eurot).