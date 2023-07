Omniva uue innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhi ning juhatuse liikmena alustab endine Pipedrive'i oluline lüli

Martti Kuldma on tunnustatud tehnoloogiaekspert, kellel on selles vallas pikaajalised ja mitmekülgsed kogemused. Neist märkimisväärseim on eduka „ükssarviku“, Pipedrive´i rahvusvahelise tehnoloogiameeskonna üles ehitamine.

Viimasel paaril aastal juba omab Martti Kuldma ka lähemat kokkupuudet Omnivaga, olles ametis selle nõukogu sõltumatu liikmena. Oma missiooni – aidata kaasa riikliku postiteenuse pakkuja muutmisele kaasaegseks logistikaettevõtteks – jätkab ta nüüd uues rollis. „Nõukogu liikmena avastasin enda jaoks logistikamaailma, seda nii äri- kui ka tehnoloogia võtmes. Olen näinud selle probleeme ja ka potentsiaali ning tahan nüüd panna reaalselt käed külge ja aidata kaasa Omniva edule,“ rääkis Martti Kuldma. Ta lisas, et Omniva meeskonnaga liitudes on tema eesmärk ehitada üles tugev visioonipõhine toote- ja tehnoloogiaorganisatsioon, mis keskendub kasvukohtade leidmisele ja jätkusuutlike lahenduste elluviimisele.

Firma juhatuse esimees Mart Mägi avaldas head meelt selle üle, et Martti Kuldma otsustas vastu võtta väljakutse asuda tööle Omniva innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhi ning juhatuse liikmena. „Tehnoloogiavaldkonna tähtsus Omniva jaoks on ajas järjest suurenenud, mistõttu on meie uus innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht ka juhatuse liige – kiirendamaks protsesse ja parandamaks kvaliteeti. Olen kindel, et Martti Kuldma oma teadmiste ja kogemustega aitab Omnival kasvada IT-valla teejuhiks kogu maailma postisektoris,“ sõnas Mart Mägi. „Jääme ootama tema peatset tööle asumist ja soovime palju põnevaid väljakutseid uues rollis!“.