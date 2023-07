Naljad lähevad Eesti rahvale peale: Ari Matti Mustoneni ettevõte teenis mullu kopsaka kasumi

Ettevõte registreeriti alles 15. veebruaril 2022 ning ainuüksi eelmisel aastal teenis firma 166 573 eurot müügitulu, millest puhaskasumiks on märgitud 145 970 eurot.

Ettevõttes on tööl osalise koormusega üks töötaja, kes on ühtlasi ka juhatuse liikmeks ehk Ari Matti ise. Palka maksti mullu 5 256 euro väärtuses ning kogu tööjõukulu oli 2022. aastal 7033 eurot.

Tööjõukulud on ettevõtte teiseks suurimaks kuluks, kõige enam kulub firmal mitmesugustele tegevuskuludele, mille suuruseks oli 2022. aastal 13 584 eurot.

Aasta tagasi rääkis koomik Kroonikale antud intervjuus pärast oma tuuri „Flamingo“ lõppu, mis päädis Alexela kontserdimajas 1800-pealisele publikule esinemisega, et stand-up komöödia tuuriga ei tule kokku selline raha nagu arvata võiks. „Võib-olla Mustamäe ühetoaline kukub – auk seinas ja naabreid näeb, aga see on ikka pidev töö,“ rääkis Mustonen, kui palju ta tuuriga teenis. Selle raha eest plaanis toona Mustonen välismaal komöödiaetendustega jätkata.