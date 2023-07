Ellex Raidla: Eestis valitseb tormieelne ärevus. Mis saab edasi?

„Tõusnud intressimäärad on eelkõige mõjutanud kinnisvarasektorit – samas, ega 0-intressi baasil Excelit luues varade kokkuostmine ei saanudki jätkusuutlik olla,“ tõdes ta. Kinnisvarasektorit ootab lisaks juba toimunule mitmes riigis tugev korrektsioon, hinnad ja tulusus, mis tuginesid 0% intressiga võõrfinantseerimisele, on minevik.

Olukord pole palju parem ka väärtpaberiturgudel, mitmed plaanis olnud esmapakkumised pandi pausile või lükati edasi. „Ühest küljest on jaeinvestori investeerimisvõimekus objektiivsetel põhjustel vähenenud - vaba raha on lihtsalt vähem. Teisalt on jaeinvestorid muutunud kriitilisemaks ja skeptilisemaks, kohati ilmselt ka põhjendatult. Üldine foon on ärev ja avalik väärtpaberiturg on teatavasti emotsionaalne,“ selgitas olukorda Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo.