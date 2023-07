„Kohtume kohtus!“ Perekond maksis mitusada eurot üürikorteri eest, milles nad päevagi elada ei saanud

Aprilli keskel üüris Karina Kristiine linnaosas kahetoalise korteri. Ta soovis seal elama hakata koos oma abikaasa ja kahe lapsega. „Tütar on 19-aastane ja poiss on kolmeaastane. Ta (laps – toim) on aktiivne, ütlesin seda ka üürileandjale,“ ütles Karina. Korteri omanik on eakas naine nimega Mai. Kui Karina talle ütles, et võtab elamisse kaasa ka kaks koera, ei reageerinud Mai sellele esialgu kuidagi. Nii sõlmiti peagi leping aastaks ajaks: ettemaks oli 450 eurot ja Karina maksis sama summa tagatisrahana. Lisaks 540 eurot maaklerile.

Kui formaalsused olid korda aetud, hakkas pereisa asju uude korterisse kolima. Järgmisel päeval helistas Karina uuesti korteri omanikule, et veenduda, et kõik on korras. Kui ta telefoni võttis, häiris üürileandjat kohe taustal kostuv müra ehk koeraga mängiva lapse hääled. Karina sõnul ajendas just see Maid otsust uuesti kaaluma ja lõpuks üürilepingust taganema, öeldes, et pidev müra häirib naabreid. „See ei ole ilmselt meie ega teie jaoks variant. Pealegi elab allkorrusel üks naine, kellele meeldib päeval lõõgastuda,“ kirjeldas Karina üürileandja sõnu.