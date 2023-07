Majandusaasta aruande esitasid tähtajaks kõigest pooled kohuslastest

„Justiitsministeerium tänab kõiki neid, kes on esitanud aruande õigeaegselt. Rõõm on küll tõdeda, et võrreldes eelmise aastaga on juuni lõpuks aruande esitajate arv tõusnud 5% võrra, kuid paraku on üldine tähtajaks esitatud aruannete osakaal jäänud protsentuaalselt aastast-aastasse samaks ning ligi pooled aruandekohustuslikud juriidilised isikud ei esita aruannet õigeaegselt,“ ütles justiitsministeeriumi kohturegistrite talituse juhataja Margit Veskimäe.