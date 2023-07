Edukamatest pensionifondidest lõikab kasu vähe inimesi

Kui vahepeal said aktiivsed pensionifondid nautida lühikest võidukäiku, suutes eelmise aasta languse käigus hoiduda kõige hullemast, siis nüüd võib taas näha, et passiivsed indeksifondid on jällegi võidus. Esimesel poolaastal oli enam kui 10% plussis kokku viis fondi, millest kõik on indeksifondid. Passiivsete fondide edust on osa saanud aga vähesed, kuna praktika on näidanud, et eestlased eelistavad aktiivselt juhitud fonde.