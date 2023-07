Esimesel poolaastal müüdi Eestis üle kümne tuhande uue auto, selgus enimmüüdud automark

Autoeksperdi Arno Sillati hinnangul on uute sõidukite registreerimine küll kerges tõusus võrreldes eelmise aastaga, kuid sellele vaatamata on müüginumbrid madalad nii Eestis kui ka mujal Euroopas. „Üldine tootmisvõimekus on täna kindlasti suurem kui müüginumbrid peegeldavad ning seda põhjustab osaliselt elektriautode kättesaamatus, mis on tingitud tooraine puudusest. Kui elektriautosid ei ole võimalik nii palju toota kui tahaks, siis sisepõlemismootoriga autosid ei saa ilma kopsakate trahvideta toota nii palju kui tahaks, sest autotootmist dikteerivad saastekvoodid,“ selgitas Sillat ning lisas, et üldist müüki mõjutab kindlasti ka ebakindlus maailmamajanduses. „Elektriakude puuduse mõju automüügis näeme tõenäoliselt veel pikalt ning ka Euroopa Kontrollikoda on toonud välja, et 2035. aastaks seatud eesmärk loobuda täielikult sisepõlemismootorist on ebarealistlik. Mis edasi saab on keeruline prognoosida ning võibolla ei ole õiget lahendust veel üldse leitudki,“ arvas autoekspert Arno Sillat.