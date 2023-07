Juuni kinnisvaraturul: kõige keerulisemas seisus on keskmike turg

Paljudel on tekkinud õigustatud küsimus, et kui ruutmeetri mediaanhinnatase näitab tihti pigem kasvu, siis miks räägitakse kinnisvaraturu madalseisust. Nagu statistikaga ikka, tuleb näha nende numbrite taha.

Turu madalseisu kirjeldab kõige paremini kogumaht. Näiteks, kui selle aasta esimeses pooles müüdi kogu Eestis 10 417 korterit, siis mullu samal ajal tuli vastavaks numbriks 13 214. Aastane muutus on seega -21,2%. Täpselt sama on ka kogukäibega: kui 2023 esimesel poolaastal oli see korteriturul ca 1,239 miljardit, siis mullu samal ajal ca 1,378 miljardit. Muutus aastaga -10.1%.

Laias laastus saab sarnaseid suurusjärke kasutada kõigi Eesti piirkondade kohta, kuigi mitmed lokaalsed erisused ja erinevate korteritüüpide osatähtsused saavad neid ka ajutiselt muuta.

Kuna enam läheb kaubaks heas seisus või renoveeritud kortereid, mille üldpind on väiksem ja koguhind seeläbi madalam (samas, mida väiksem ruutmeetrite hulk, seda kõrgem ühikuhind), saamegi olukorra, kus turu kogumaht väheneb, kuid üldisele statistilisele ruutmeetrihinnale suurt langussurvet ei ole.

Kvaliteet müüb, keskmikel on raske

Kõige paremini ja aktiivsemalt lähevad madalama koguhinnaga väiksemad, kuid heas seisus või renoveeritud korterid, mille ruutmeetrihind näiteks Tallinnas on 3000 eurot ja üle selle. Kui selline korter on veel suurepärase disainiga ja erilises majas, näeme ka oksjoneid.

Teine turg, mis elab hästi, on väga kallite korterite segment. Eks see osa turust elabki veidi oma elu, mitte eriti sõltudes laenumarginaalidest või võbelustest majanduses. Tehinguteni jõutakse aeglasemalt, kuid pigem seetõttu, et ostjaid ongi vähem, neil on aega ning valik tehakse nii öelda kindla peale minnes. Näiteks juunis toimus Eesti ajaloo kalleim korteritehing, kus avar penthouse vahetas omanikku pea 2 miljoni euro eest.