Swedbanki analüütik: Balti börsi ettevõtted elavad paralleeluniversumites

Swedbanki majandusprognoosi järgi näib praegune majanduskasvu madalseis olevat kriisi asemel pigem tagasipöördumine jätkusuutlikumale kasvuteele. Selle aasta esimeses kvartalis kasvas Swedbanki kaetavate ettevõtete mediaankäive mullusega võrreldes 18,3% võrra, mis on vaid mõõdukas aeglustumine võrreldes eelneva, 2022. aasta neljanda kvartali 22,2%-lise kasvuga.

Veelgi muljetavaldavam on see, et kaks kolmandikku Swedbanki kaetavatest ettevõtetest parandasid ka oluliselt kasumlikkust – puhaskasumi aastane mediaankasv esimeses kvartalis oli lausa 67,2% (27,1% neljandas kvartalis). Mediaani ümber täheldavad Swedbanki analüütikud endiselt suuri kõikumisi, mida saab osaliselt seletada võrdlusbaasi ja väikeste numbrite seadusega.