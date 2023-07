Tõnu Mertsina: töötleva tööstuse tootmismaht on langenud nelja aasta tagusele tasemele

Teiste Euroopa riikide võrdluses on Eesti töötleva tööstuse tootmismahu langus olnud selle aasta esimese nelja kuuga kaugelt kõige suurem. Kui võrrelda pandeemiaeelse ajaga, 2019. aastaga, on Eesti töötleva tööstuse maht ligi protsendi võrra väiksem, tublisti alla Euroopa Liidu keskmise. Teiste Balti riikide ja Põhjamaade vastavad näitajad on meist paremad.

Tootmismahu langust mõjutab oluliselt ehitus- ja kinnisvaraturu nõudluse vähenemine

Nii mais kui ka selle aasta esimese viie kuuga on vähenenud ligi kolmveerandi tegevusalade tootmismahud. Tegevusalade panused, kus tootmismahud suurenesid, on kogu töötlevale tööstusele olnud tagasihoidlikud. Kolmandik kogu töötleva tööstuse tootmismahu langusest tuli mais ja ka aasta esimesel viiel kuul puidutööstusest, kuid suurema mõjuga on olnud ka keemia- ja metallitoodete, ehitusmaterjalide ja elektroonika tootmismahu langus.

Tööstussektorist tulevad hinnasurved vähenevad

Töötleva tööstuse tootja- ja ekspordihinnad on alates eelmise aasta keskpaigast kiiresti aeglustunud ning impordihinnad on läinud isegi langusesse. Samas on töötleva tööstuse ekspordihinnad teinud viimasel paaril aastal meie suuremate kaubanduspartneritega võrreldes suurima tõusu. Samuti näitab Eesti reaalse vahetuskursi tõus meie kaubanduspartnerite suhtes konkurentsivõime üha suuremat halvenemist. Seda kinnitavad ka Eesti tööstusettevõtted, kelle hinnangul halvenes nende konkurentsivõime välisturgudel eelmise aasta teisel poolel järsult ja see pole ka käesoleval aastal paranenud. Küll on aga üldises inflatsioonikeskkonnas positiivne see, et tööstussektori poolt tulevad hinnasurved vähenevad.